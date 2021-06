A composição do novo governo de Israel

Vários veteranos da política e um recorde de oito mulheres entre 26 ministros compõem o governo israelense que recebeu o voto de confiança do Parlamento neste domingo (13), encerrando os doze anos de Benjamin Netanyahu no poder.



Esta é a lista de seus membros:



- PRIMEIRO MINISTRO: Naftali Bennett, 49 anos, direita radical, partido Yamina ("À direita"). Ele deve assumir o cargo de ministro do Interior em agosto de 2023, quando terminar seu período como chefe de governo no sistema de alternância.



- RELAÇÕES EXTERIORES (e então primeiro-ministro a partir de agosto de 2023): Yaïr Lapid, 57, centro, partido Yesh Atid ("Há um futuro")



- DEFESA: Benny Gantz, 62, centro, partido Azul e Branco



- INTERIOR: Ayelet Shaked, 45, direita, Yamina



- SEGURANÇA INTERNA: Omer Bar-Lev, 67, esquerda, Partido Trabalhista



- FINANÇAS: Avigdor Lieberman, 62, direita nacionalista laica, partido Israel Beiteinou ("Israel nossa casa")



- TRANSPORTES: Merav Michaeli, 54, esquerda, Partido Trabalhista



- JUSTIÇA: Gideon Saar, 53, direita, partido Tikva Hadasha ("Nova esperança")



- SAÚDE: Nitzan Horowitz, 56, esquerda, partido Meretz



- ENERGIA: Karin Elharar, 43, centro, Yesh Atid



- HABITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E JERUSALÉM: Zeev Elkin, 50, direita, Tikva Hadasha



- ECONOMIA: Orna Barbivaï, 58, centro, Yesh Atid



- MEIOS DE COMUNICAÇÃO: Yoaz Hendel, 46, direita, Tikva Hadasha



- MEIO AMBIENTE: Tamar Zandberg, 45, esquerda, Meretz



- CULTURA E ESPORTES: Hili Tropper, 43, centro, Kahol Lavan



- ASSUNTOS SOCIAIS: Meir Cohen, 65, centro, Kahol Lavan



- IGUALDADE SOCIAL: Merav Cohen, 37, centro, Yesh Atid



- ASSUNTOS RELIGIOSOS: Matan Kahana, 48, direita, Yamina



- FINANÇAS: Hamad Amar, 64, direita nacionalista laica, Israel Beitenou



- AGRICULTURA: Oded Forer, 44, direita nacionalista laica, Israel Beitenou



- COOPERAÇÃO REGIONAL: Essaoui Frej, 57, esquerda, Meretz



- CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Orit Farkash-Hacohen, 52, centro, Kahol Lavan



- TURISMO: Yoel Razvozov, 40, centro, Yesh Atid



- EDUCAÇÃO: Yifat Shasha-Biton, 48, direita, Tikva Hadasha



- INTELIGÊNCIA: Elazar Stern, 64, centro, Yesh Atid



- IMIGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO: Pnina Tamano Shata, 40, centro, Kahol Lavan