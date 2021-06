Tiroteio em praia de Cancún deixa dois mortos e uma turista ferida

Dois homens morreram e uma turista americana foi ferida no ombro durante um tiroteio ocorrido nesta sexta-feira em uma praia de Cancún, anunciaram autoridades locais.



O incidente foi registrado por volta das 14h, na Praia Tortugas, uma das primeiras da Avenida Kukulkán, de 26 km, que abriga hotéis de alto padrão.



"Dois homens morreram baleados e uma estrangeira atingida no ombro foi levada para o hospital", informou no Twitter o Ministério Público do estado mexicano de Quintana Roo. Segundo uma fonte da Secretaria de Segurança, as vítimas são mexicanas e a turista, americana.



Nos últimos anos, vários ataques armados foram registrados em Cancún, principalmente na zona urbana, mas sem atingir turistas. Segundo testemunhas do incidente de hoje, duas pessoas atiraram contra dois vendedores de artesanato, que morreram na hora.



Os atiradores teriam fugido em jet skis e não foram localizados, informou à AFP uma testemunha, que não quis ser identificada. Grupos criminosos que disputam o tráfico de drogas atuam em Cancún, destino mais procurado por turistas estrangeiros no México.