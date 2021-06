Superada pela demanda, Lufthansa envia 'Jumbo Jets' para Mallorca

Um avião de 364 passageiros em vez de 215: diante da demanda excepcional, a Lufthansa poderá voar neste verão os seus aviões maiores, como o "Jumbo Jet" Boeing 747-8, para transportar alemães em busca de sol em sua ilha preferida de Mallorca.



Quatro voos do lendário 747-8, o modelo do próximo avião presidencial americano Air Force One, estão previstos para julho e agosto.



A maioria dos 747, normalmente usados para voos transatlânticos, estavam estacionados há mais de um ano, vítimas da queda dramática do tráfico aéreo e do persistente fechamento da maioria dos destinos longos.



Este avião, o maior da frota Lufthansa, ligará Frankfurt à ilha espanhola por quatro sábados seguidos.



Em 31 de julho, um Airbus A350 de 293 lugares, "o avião de longo voo mais ecológico da frota", chegará para reforçar o programa.



O primeiro grupo europeu de transporte aéreo afirmou que "compensará as emissões de CO2 geradas por esses voos" imprevistos.



Geralmente, a Lufthansa emprega para essa viagem os Airbus A321, modelo clássico para esse tipo de voo dentro da Europa.



As reservas para Palma de Mallorca se multiplicaram por 25 entre abril e junho, explica a companhia, que diz "reagir" assim à demanda com esta "oferta excepcional".



Lufthansa



BOEING



AIRBUS GROUP