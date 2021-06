COVID-19: países que apostaram na vacinação reduziram casos e mortes

Em Israel, crianças de 12 anos já estão sendo vacinadas (foto: JACK GUEZ / AFP)

vacinação contra COVID-19 já podem ser observados nos da sua população, como os Estados Unidos, Israel e o Reino Unido, onde aos poucos a vida começa a voltar ao normal.



Mas esses resultados ficam mais evidentes quando se comparam os números da pandemia naqueles países com os do Brasil, onde



O pico da pandemia nos Estados Unidos ocorreu no início de janeiro, quando foram registrados 259.615 novos casos diários e 3.352 mortes (médias de sete dias). De lá para cá, com 43% dos norte-americanos totalmente imunizados, o



No Brasil, o pico da pandemia ocorreu entre 26 de março, quando foram registrados 76.146 casos diários, e 1º de abril, quando morreram 3.117 pessoas. Passados mais de dois meses e com a lentidão na imunização dos brasileiros, os números do país continuam muito altos: ontem, foram registrados 58.214 novos casos de COVID-19 e 1.804 mortes.





Não é só a situação dos Estados Unidos que contrasta com a do Brasil. O, que em janeiro se assustou com o pico de 59.344 casos de COVID-19 e 1.248 mortes, hoje, com 43% da população imunizada com a segunda dose, já colhe os resultados : são 426 casos diários da doença e 10 mortes, segundo os dados mais recentes.