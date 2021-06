Companhia elétrica sofre ataque cibernético e incêndio em Porto Rico; milhares ficam sem luz

Um incêndio em uma subestação elétrica em Porto Rico deixou milhares de pessoas sem luz nesta quinta-feira (10), pouco depois de a companhia elétrica reportar um ciberataque DDoS, que a empresa não vinculou imediatamente ao fogo.



"Ocorreu um incêndio em um transformador na subestação Monacillo", no município de San Juan, informou a companhia elétrica Luma Energy, que começou a operar em 1º de junho para melhorar o sistema de transmissão de eletricidade na ilha caribenha. "O incêndio causou apagões significativos em toda a ilha", publicou a empresa em sua página no Facebook.



Fotos e vídeos postados nas redes sociais mostram um grande clarão e fumaça preta sobre a subestação. Duas horas antes, a companhia havia informado que estava sofrendo um ataque DDoS, que produziu 2 milhões de visitas por segundo e impediu os clientes de acessar suas contas.



Autoridades não divulgaram até o momento informações sobre o número de usuários que ficaram sem serviço devido ao apagão, ou se estudam a possibilidade de ligação entre os dois episódios.



A representante de Porto Rico perante o Congresso em Washington, Jenniffer González, tuitou que o apagão afetou 500 mil pessoas, e prometeu trabalhar para que o caso seja investigado. "O incêndio em Monacillos, o apagão que afetou mais de meio milhão de residentes, setores sem luz por uma semana não parecem acontecimentos isolados", publicou no Twitter, referindo-se a outros episódios recentes. "Tenho alertado entidades federais da lei e da ordem para que cada evento seja investigado. Prejudicam o povo, são eles que sofrem", continuou.



A Luma Energy é uma empresa criada para atender Porto Rico - território dos Estados Unidos no Caribe - sob as empresas-mãe ATCO e Quanta Services, ambas líderes na América do Norte.