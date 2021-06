Gigante dos videogames EA denuncia roubo de código-fonte

A gigante dos videogames Electronic Arts (EA) revelou nesta quinta-feira (10) que hackers roubaram o código-fonte e outras ferramentas de software, mas é improvável que o ataque tenha impacto sobre os jogadores ou as operações comerciais da empresa.



A EA admitiu ter sido vítima do roubo depois que o site Vice Media relatou que hackers haviam pegado o código-fonte usado em jogos; entre eles o do FIFA 21, e o motor Frostbite que é usado em vários jogos da EA.



"Estamos investigando um recente incidente de intrusão em nossa rede, onde um número limitado de fontes de jogos e ferramentas relacionadas foram roubadas", declarou um porta-voz da EA.



"Nenhum dado do jogador foi acessado e não há razão para acreditar que existam riscos para a privacidade dos jogadores", acrescentou.



A EA garantiu estar trabalhando "ativamente" com autoridades e especialistas "como parte de uma investigação criminal".



A Vice Media relatou que os hackers se gabaram do ataque em fóruns clandestinos na internet e uma de suas postagens supostamente dizia ter " a capacidade total para explorar todos os serviços da EA".



Os cibercriminosos promoveram a venda do material roubado em fóruns da deep web, de acordo com o relatório.