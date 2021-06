Petróleo volta a fechar em alta após previsões otimistas da Opep

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira (10) após a publicação pela Opep de um relatório mensal otimista.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 72,52 dólares em Londres, com alta de 0,42%.



Em Nova York, o barril de WTI para julho fechou em alta de 0,47%, a 70,29 dólares.



O Brent e o WTI alcançaram durante o dia 72,93 dólares e 70,65 dólares respectivamente, valores máximos desde maio de 2019 e outubro de 2018.



A Opep espera que a recuperação da demanda de petróleo se acelere no segundo semestre do ano, informou na quinta-feira, ao mesmo tempo em que a Arábia Saudita começa a disponibilizar mais barris no mercado.



"Espera-se que a recuperação do crescimento econômico mundial e, portanto, da demanda de petróleo, se acelere no segundo semestre do ano", destacou a Organização de Países Exportadores de Petróleo em seu relatório mensal.



A Opep confirma sua previsão para este ano de uma recuperação da demanda mundial de 6 milhões de barris diários (mbd) para um total de 96,58 mbd.