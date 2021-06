EUA dialoga com Taiwan sobre comércio, apesar das advertências da China

A representante comercial dos Estados Unidos teve uma reunião virtual nesta quinta-feira (10) com um ministro de Taiwan para discutir as relações comerciais entre Washington e Taipei, desafiando as advertências da China.



A funcionária, Katherine Tai, destacou ao ministro do Taiwan sem pasta John Deng "a importância da relação comercial e de investimentos entre os Estados Unidos e Taiwan", segundo um comunicado de seu gabinete.



Ambos se comprometeram a reativar a instância encarregada do diálogo comercial bilateral, estagnada desde 2016.



O encontro ocorre depois que o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse na segunda-feira que os Estados Unidos iriam establecer "discussões com Taiwan em breve" sobre "algum tipo de acordo" em matéria comercial.



Isso provocou a ira da China, que considera Taiwan uma província rebelde e ameaça usar a força em caso de uma proclamação formal de independência ou uma intervenção externa.



O porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, pediu a Washington para "encerrar qualquer forma de discussões oficiais com Taiwan".



Os Estados Unidos devem "tratar o assunto de Taiwan com cautela e se absterem de enviar sinais errados às forças separatistas" da ilha, acrescentou.