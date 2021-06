Parlamento Europeu reforça apoio à suspensão de patentes de vacinas anticovid

O Parlamento Europeu reiterou, nesta quinta-feira (10), seu apoio a uma suspensão temporária das patentes que protegem as vacinas contra a covid-19, em um voto que marca uma clara distância entre a Comissão Europeia e vários países-membros.



A resolução de apoio à suspensão temporária das patentes foi aprovada por 355 votos a favor e 263 contra, além de 71 legisladores que se abstiveram.



A resolução propõe o início das negociações para uma isenção temporária do Acordo sobre os ADPIC no âmbito da OMC sobre patentes "para melhorar o acesso mundial a produtos médicos acessíveis relacionados à covid-19".



O gesto evidencia a distância que separa o Parlamento da Comissão Europeia e varios países do bloco, que se opõem a um levantamento das patentese e, em vez disso, pedem a eliminação das restrições às exportações de vacinas e insumos.



Em 20 de maio, ao discutir uma resolução sobre questões sanitárias, legisladores europeus incluíram de última hora uma emenda que defendia que essas patentes sejam suspensas temporariamente em meio à pandemia de coronavírus.



Em resposta, na sexta-feira passada a Comissão Europeia reiterou sua oposição à ideia de suspender patentes.



Os líderes máximos da UE realizarão uma cúpula na próxima semana em Bruxelas com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



O governo de Biden surpreendeu o mundo ao anunciar seu apoio a um levantamento das patentes, mas a UE respondeu que sua gestão também bloqueia a exportação de vacinas e insumos, e isso impede o aumento da produção de vacinas.



Por isso, a UE sugere que a OMC negocie um acordo multilateral que elimine as restrições à exportação de vacinas.



No Parlamento, a votação também revelou a profunda divisão que o assunto gera entre os grupos políticos.



A maior bancada do legislativo europeu, o Partido Popular Europeu, votou contra esta proposta, que recebeu o apoio generalizado dos grupos socialistas e ambientalistas.



O legislador conservador francês François-Xavier Bellamy disse à AFP que a proposta de suspender as patentes era uma "falsa boa ideia".



Por outro lado, o grupo dos Socialistas e Democratas do Parlamento apontou que "levantar as patentes das vacinas é tão economicamente lucrativo como moralmente justo".