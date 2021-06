Vídeo: homem dá tapa na cara do presidente francês durante visita no país

(foto: AFP / POOL / PHILIPPE DESMAZES)

Um homem deu um tapa no presidente francês Emmanuel Macron durante umaà cidade de Tain-l'Hermitage (sudeste),nesta terça-feira (8/6) à AFP a equipe do chefe de Estado, confirmando a autenticidade de imagens quenas redes sociais.De acordo com um vídeono Twitter, Macron se aproxima de um grupo de pessoas e fala com um homem, queseu antebraço e parece dar um tapa nele. A equipe do presidente evocou "uma tentativa de".No mesmo vídeo, pouco antes do incidente, é possível ouvir grito de guerra"Montjoie Saint Denis!" e também "Abaixo a macronia!"Duas pessoas foram, informou a prefeitura."O homem que tentou agredir o presidente e outro indivíduo estão sendo interrogados pela brigada da gendarmaria de Tain-L'Hermitage", disse a prefeitura sem dar qualquersobre sua identidade."Por volta das 13h15 (8h15 de Brasília), o presidente entrou em seu carro após uma visita a uma escola secundária e saiu porque as pessoas presentes o chamavam. Ele foi em direção a elas e nesse momento ocorreu o incidente", explicou a prefeitura.O presidente continuou com a visita, segundo fontes daO primeiro-ministro Jean Castex tomou a palavra na Assembleia Nacional para condenar a tentativa de agressão."A política não pode ser a violência, a agressão verbal e menos ainda a agressão física", disse Castex.Os líderes da oposição tambémo ataque."É inadmissível agredir fisicamente o presidente da República, os líderes políticos, mas ainda mais o presidente", declarou Marine Le Pen, candidata de extrema direita à"Me solidarizo com o presidente", disse o candidato presidencial de esquerda Jean-Luc Mélenchon em suano Twitter.