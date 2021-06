Austrália: soldado processa jornais que o acusaram de crimes de guerra

(foto: Reprodução)

Um processo por difamação começou nesta segunda-feira (7/6) na Austrália, depois que um dos soldados maisdo país apresentou umacontra três jornais que o acusaram de crimes de guerra no Afeganistão.Ben Roberts-Smith, membro dode elite do Regimento do Serviço Aéreo Especial, processa os jornais Morning Herald de Sydney, o Canberra Times e o Age de Melbourne por textos de 2018 que o acusam de cometere outras atrocidades durante sua missão no Afeganistão.Os advogados dos jornais e dosprocessados defendem adas, de acordo com os documentos judiciais.O exército e a polícia da Austrália investigam eventuais crimes de guerra cometidos por suasde de elite no Afeganistão.Entre as testemunhas citadas pela defesa estão pelo menos quatro afegãos que prestarãopor videoconferência em Cabul.Por seus serviços no Afeganistão, Roberts-Smith recebeu as principaisdo exército australiano.Atualmente, ele é um dosda emissora Channel Seven no estado de Queensland.O julgamento na Corte Federal durará entre oito e 10e ouvirá quase 60, informou uma fonte do tribunal.Quando abordar questões de segurança nacional, as audiências acontecerão a portasA Austrália enviou 39.000 militares desde 2001 ao Afeganistão como parte da intervenção dos Estados Unidos e da Otan paraos talibãs.Canberra deve retirar até setembro o pequenoque permanece no país asiático, de acordo com o processo de saída previsto pelas forças internacionais.Em 2020, após uma investigação interna, o exércitoreconheceu a existência de provas confiáveis de que suas forças especiais "mataram ilegalmente" pelo menos 39 civis eafegãos.