A Gioconda leiloada? A casa de leilões Christie's, na sexta-feira (11/6), a "Mona Lisa Hekking", a famosado século XVII cujo dono, Raymond Hekking, defendeu como autêntica na década de 1960.A obra está avaliada entre 200 mil e 300 mil euros (entre 240 mil e 360 mil dólares). A venda seráde 11 a 18 de junho no site da Christie's.Raymond Hekking, apaixonado pela arte, defendeu a autenticidade desta pintura perante a imprensa e historiadores da arte até a década de 1960. Ele questionava ada obra preservada no Louvre e pediu ao museu parisiense para provar que Leonardo da Vinci era realmente o seu autor.Obcecado pela ideia de possuir a obra-prima de Leonardo, Hekking acreditava que não foi a Gioconda real que foi restaurada no Louvre em 1914, três anos após o primeirodaem 1911 pelo italiano Vincenzo Perugia, e que uma cópia tinha sido devolvida.Após a morte de Raymond Hekking em 1977, a pintura permaneceu na posse de suaPara Pierre Etienne, diretor internacional do departamento de pinturas antigas da Christie's, a venda "ilustra perfeitamente o fascínio que a Mona Lisa sempre exerceu ecada vez mais".A "Mona Lisa" entrou nas coleções de Francisco I da França pouco depois de 1517. Várias cópias foram feitas posteriormente no início do século XVII, entre elas apor Raymond Hekking.