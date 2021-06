Jeff Bezos diz que estará na 1ª viagem de turismo espacial da Blue Origin

(foto: AFP / MANDEL NGAN)

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou nesta segunda-feira (7/6) que estará novoo deno espaço do foguete New Sheperd, lançado por suaBlue Origin."Desde que tinha cinco anos, sonho em viajar para o. Em 20 de julho, farei esta viagem com meu", afirmou Bezos em sua conta no Instagram.A Blue Origin informou que Bezos e seu irmão Markno primeiro voo tripulado da cápsula New Shepard.A empresa está leiloando o terceiro lugar no voo e a disputasupera 2,8 milhões de dólares, com mais de 6.300 pessoas de 143 países.A viagem vai durar 10 minutos, mas ospassarão apenas quatro deles sobre a linha de Karman, que marca a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço.Após a decolagem, o foguete será separado do propulsor, e depois permanecerá a uma altura de mais de 100 quilômetros durante quatro minutos,em que os passageiros poderão experimentar a falta de gravidade e observar a curvatura da Terra do espaço.O propulsor vai pousar de maneira autônoma em uma base a duas milhas do local de lançamento, e o foguete descerá amortecido por três grandes paraquedas, até suaA New Sheperd fez mais de uma dezenas de voos nãoa partir de sua base no Texas.O foguete reutilizável foi bautizado em homenagem a Alan Sheperd, o primeiroque viajou ao espaço, há 60 anos.O valor arrecadado pelo leilão será destinado ao Club for the Future, a fundação da Blue Origin que busca inspirar os jovens a seguir carreiras científicas.Após o primeiro leilão, a Blue Origin pretende venderA empresa não revelou os preços, mas se espera que aseja formada principalmente por milionários.O foguete, sem piloto, tem seis assentos com encostos horizontais, localizados próximos a grandes dispositivos, em uma cabine futurística comelegante.A Virgin Galactic, empresa fundada pelo bilionário britânico Richard Branson, também estáuma nave capaz de enviar turistas ao espaço. Quase 600 pessoas reservaram voos, que custam entre 200.000 e 250.000 dólares.A Space X, de Elon Musk, planeja voosque custariam milhões de dólares para levar os interessados ainda mais longe no espaço.Bezos anunciou no início do ano a saída do cargo de diretorda Amazon para dedicar-se a outros projetos, como a Blue Origin.Ele mantém uma rivalidade aberta com Musk, que com sua empresa Space X já enviouà Estação Espacial Internacional. As empresas disputamcom o governo americano.