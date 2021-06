No Peru, Castillo avança em nova parcial, mas Fujimori ainda tem pequena vantagem

O candidato de esquerda Pedro Castillo diminuiu a desvantagem em relação à ex-deputada de direita Keiko Fujimori na mais recente parcial na apuração do segundo turno da eleição presidencial no Peru.



Com 90,4% das urnas contabilizadas, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori aparece com 50,2% dos votos, frente a 49,8% do professor e sindicalista.



O órgão eleitoral diz que a diferença entre os dois caiu de cerca de 114 mil votos na atualização anterior a 66,7 mil.