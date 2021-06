Opositor russo Alexei Navalny deixa hospital e retorna à prisão

(foto: AFP / Kirill KUDRYAVTSEV)

O principalrusso, Alexei Navalny, foi transferido do hospital da prisão onde foiapós uma greve de fome para seu local dehabitual, informaram familiares enesta segunda-feira (7/6)."O blogueiro Navalny foipara a colônia penal de Pokrov", relatou um porta-voz do Serviço Prisional Russo (FSIN), citado pela agência TASS.A informação foi confirmada, pouco depois, por sua equipe deda oposição por meio de um tuíte.De acordo com a agência Ria Novosti, o opositor também participou porde uma reunião sobre suas denúncias contra a administração penitenciária, que acusa de "censurar" os jornais que recebe.De acordo com as agências de notícias russas, Navalnyi retirou aPreso desde janeiro, ao retornar da Alemanha, onde recebeuapós um envenenamento pelo qual acusa o Kremlin, o ativista anticorrupção foi condenado a dois anos e meio de prisão por um caso de fraude, datado de 2014, e que denuncia como manobra política.Navalny, de 45 anos, cumprena região de Vladimir, a cerca de 100 quilômetros de Moscou.Em abril, ele iniciou uma greve de fome de 24 dias para denunciar suas condições dena colônia prisional de Pokrov, considerada uma das mais severas da Rússia.Desde sua prisão, as autoridades também tentaram desmantelar seude