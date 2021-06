China bloqueia rede social por mensagem sobre aniversário da repressão

(foto: AFP / Frederic J. BROWN)

(foto: Divulgação)

A rede social Xiaohongshu foi bloqueada após ade umanoda repressão dasde 1989 na Praça Tiananmen (Paz Celestial) de Pequim, em uma intensificação da censura chinesa a respeito da data.A página no Weibo da Xiaohongshu, umana qual os participantes compartilham informações de viagens e compras, publicou uma mensagem em 4 de junho que afirmava "diga em voz alta, a data de hoje é ...!", segundo capturas de telaem outras redes sociais.A data marcou o 32º aniversário da repressão. Não ficou claro se ase referia a Tiananmen, pois a página publica textos similares às sextas-feiras, para marcar o fim de semana.A página, apoiada pelos sites populares Tencent e Alibaba, estava fora do ar nesta segunda-feira, quatro dias depois da mensagem, e em seu lugar havia um aviso do Weibo sobre aapós uma advertência "por violar leis e regulamentos".A repressão em Tiananmen é um temasensível para o regime comunista da China, que tenta apagar o tema da memória coletiva.Em 4 de junho de 1989, soldados chineses abriram fogo contrareunidos na praça de Pequim e acabaram com uma onda de protestos de várias semanas, com pedidos de abertura política e do fim da corrupção.Centenas de pessoas morreram na repressão, mas alguns analistas acreditam que o número pode ter superado mil vítimas.Asprenderam este ano várias pessoas em Hong Kong que tentaram recordar a data, depois que a tradicional vigília anual foi proibida.A AFP pediu a Xiaohongshu um comentário sobre a suspensão da página, mas não recebeu uma resposta até o momento.O aplicativo inclui uma função de compras que permite que algumas marcas vendamdiretamente aos seguidores.