Apenas uma cepa da variante Delta da covid-19, detectada pela primeira vez na Índia, ainda é considerada "preocupante", enquanto as outras duas foram rebaixadas, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (1º).



A variante B.1.617, rebatizada de Delta e considerada parcialmente responsável pelo surto da pandemia na Índia, se espalhou para mais de 50 territórios, com três cepas diferentes.



A OMS disse no mês passado que toda a variante era "preocupante", mas nesta terça-feira esclareceu que apenas uma cepa deve ser considerada como tal.



"Tornou-se aparente que mais riscos para a saúde pública estão atualmente associados com a B.1.617.2, enquanto taxas de transmissão mais baixas foram observadas com as outras linhagens", relatou a OMS em sua atualização epidemiológica semanal sobre a pandemia.



A B.1.617.2 permanece uma preocupação, junto com três outras variantes do vírus, consideradas mais perigosas do que a versão original porque são mais contagiosas, letais ou porque as vacinas podem não proteger contra elas.



A OMS atribuiu letras gregas na segunda-feira aos nomes científicos das diferentes variantes, como Alpha, Beta, Gamma ou Delta para o caso de B.1.617. O objetivo é evitar nomes "estigmatizantes e discriminatórios" para os países e territórios onde apareceram.



"Continuamos a ver um aumento acentuado da transmissibilidade e um número crescente de países com surtos ligados a esta variante", afirma a OMS, que considera "prioritária" a realização de "novos estudos" sobre o seu impacto.



Uma nova variante híbrida, relatada pelas autoridades de saúde vietnamitas no sábado, parece ser uma variante da Delta, disse a Dra. Maria Van Kerkhove, gerente técnica da luta contra a covid-19 na organização nesta terça-feira.



"Sabemos que a B.1.617.2, da variante Delta, aumentou a transmissibilidade, o que significa que pode se espalhar mais facilmente entre as pessoas", frisou.



A cepa B.1.617.1 foi rebaixada para a categoria de "variante de interesse" e foi denominada Kappa.



Com relação a B.1.617.3, a OMS não a considera mais interessante e não lhe atribuiu uma letra grega.