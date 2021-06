Ministro saudita quer limitar volume dos alto-falantes das mesquitas

Um ministro saudita defendeu nesta segunda-feira (31) sua decisão de forçar milhares de mesquitas no país a diminuir o volume de seus alto-falantes, especialmente durante o chamado para orar, uma decisão polêmica neste reino ultraconservador.



O Ministério de Assuntos Islâmicos ordenou na semana passada que as mesquitas ajustassem os alto-falantes para um terço do volume máximo e limitassem seu uso à chamada à oração, evitando transmitir os sermões inteiros.



A medida gerou protestos em círculos religiosos e conservadores em um país que pratica o Islã fundamentalista.



O ministro dos Assuntos Islâmicos, Abdullatif al-Sheikh, justificou esta decisão invocando a saúde e o bem-estar das crianças e dos idosos.



"Aqueles que querem orar não precisam esperar pelo chamado do imã para orar", afirmou o ministro em um vídeo transmitido pela televisão pública. "Eles já deveriam estar na mesquita mais cedo", acrescentou.



As televisões já transmitem orações e sermões sobre o Alcorão, lembrou o ministro, sugerindo que as mesquitas não precisam insistir nisso.



Em um país que abriga dezenas de milhares de mesquitas, a decisão foi bem recebida, mas provocou reações nas redes sociais.



O ministro avaliou que as críticas vêm de "inimigos do reino" que desejam "incitar a opinião pública".



A medida está em linha com a política de liberalização promovida pelo príncipe herdeiro e governante de fato do reino, Mohamed bin Salman.



O príncipe herdeiro ordenou o levantamento de várias proibições ou restrições, como a que proibia as mulheres de dirigir, e autorizou shows com público masculino e feminino ao mesmo tempo, o que antes era estritamente proibido.



Essa flexibilização foi bem recebida por muitos sauditas em um país onde dois terços da população tem menos de 30 anos.



O reino também limitou o poder da polícia religiosa.



O príncipe herdeiro prometeu uma Arábia Saudita "moderada" em sua tentativa de romper com sua imagem austera, mas ao mesmo tempo reprime os dissidentes.



Nos últimos três anos, o país prendeu dezenas de mulheres ativistas, clérigos, jornalistas e membros da família real.