Talibãs alertam países vizinhos do Afeganistão contra bases dos EUA

Os talibãs pediram nesta quarta-feira (26) aos vizinhos do Afeganistão para não permitirem que os Estados Unidos construam bases em seus territórios, afirmando que, se for necessário, seus combatentes consertariam "esse erro histórico".



Washington iniciou a retirada de suas tropas do Afeganistão, após 20 anos de um acordo militar com este país, cuja segurança continua sendo muito precária.



As informações publicadas nos últimos dias pela imprensa afegã apontavam o interesse dos Estados Unidos em ter uma base na região, o que lhes permitiria intervir no Afeganistão no futuro caso considerem necessário.



"Pedimos aos países vizinhos para não permitirem que façam isso com ninguém", disse o Talibã em um comunicado.



"Se essa decisão for tomada, seria um grave erro histórico (...) e os mujahdin afegãos não ficarão calados sobre essa provocação", ameaçaram.



"Repetimos várias vezes que o nosso território não será usado contra a segurança de outros países, portanto esperamos também que os demais não permitam que seu território e espaço aéreo sejam usados contra nós", acrescentaram os talibãs.



Vários vizinhos do Afeganistão autorizaram no início da década de 2000 o exército americano a usar suas bases aéreas para operar no Afeganistão.



Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores paquistanês, Shah Mehmood Qureshi, rejeitou no Senado as acusações de vários veículos de comunicação sobre um novo acordo militar com Washington.



"Essas informações não têm o menor fundamento. O Paquistão, sob a autoridade de Imran Khan [primeiro-ministro], jamais permitirá que os americanos tenham uma base em nosso território", afirmou.



Os Estados Unidos e os talibãs assinaram um acordo histórico em fevereiro de 2020 no Catar, que prevê a retirada das forças estrangeiras do país. Antes de 11 de setembro, os norte-americanos deverão ter evacuado seus 2.500 efetivos restantes.