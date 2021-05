Ford prevê que 40% de seus veículos vendidos em 2030 serão elétricos

A montadora americana Ford, seguindo tendência iniciada por outras gigantes do setor de automóveis, planeja acelerar seus investimentos em veículos elétricos e espera que 40% de seus carros vendidos mundialmente até 2030 rodem sem combustível.



O grupo, que anunciou em fevereiro que planejava destinar mais de US$ 22 bilhões à produção de veículos elétricos até 2025, elevou nesta quarta-feira (26) esse montante para US$ 30 bilhões, segundo detalha um comunicado.



Símbolo dessa evolução: a Ford apresentou recentemente com grande alarde uma versão elétrica de sua popular picape F-150, o veículo mais vendido nos Estados Unidos. Cerca de 70 mil clientes já encomendaram este modelo desde a abertura das reservas, há apenas uma semana.



A fabricante já lançou o Mustang Mach-E, um SUV elétrico, e planeja comercializar uma versão elétrica de sua caminhonete Transit nos próximos meses.



O grupo também decidiu trabalhar em suas próprias baterias elétricas: além de criar um centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado a este componente essencial, a Ford anunciou recentemente a intenção de formar uma joint venture com o grupo sul-coreano SK Innovation para a fabricação de células e módulos de baterias elétricas nos Estados Unidos.



A Agência Internacional de Energia (AIE) estimou recentemente que, para tentar manter o aquecimento global sob controle, é necessário esquecer a partir de agora qualquer projeto de exploração de petróleo ou gás e não vender um único novo carro térmico após 2035.



Em um mundo que enfrenta os desafios impostos pelas mudanças climáticas, muitos fabricantes recentemente deram uma guinada na eletrificação de veículos para reduzir as emissões de poluentes.



Neste mesmo caminho, o principal concorrente da Ford no mercado americano, a General Motors, prometeu em janeiro não mais fabricar carros com motores a diesel ou a gasolina até 2035.



Entre as iniciativas apresentadas nesta quarta-feira pelo grupo para impulsionar o seu crescimento, um plano denominado "Ford +", a fabricante pretende também criar uma subsidiária de vendas de produtos e serviços voltada a clientes profissionais, empresas e comunidades.



"Esta é a nossa maior oportunidade de crescimento e criação de valor desde que Henry Ford começou a produzir em massa o Modelo T", comentou o diretor-geral da empresa, Jim Farley, que assumiu o comando do grupo em outubro de 2020.



