A Amazon vai compara o histórico estúdio de Hollywood MGM por 8,45 bilhões de dólares, anunciou nesta quarta-feira (26) a gigante americana do comércio virtual, que passará a contar com um amplo catálogo para crescer no mundo do streaming.



As duas partes "concluíram um acordo de fusão definitiva com base no qual a Amazon vai adquirir a MGM por um preço de compra de 8,45 bilhões de dólares", anunciou a empresa.



"MGM tem quase um século de história cinematográfica e complementa o trabalho da Amazon Studios, que se concentra principalmente na produção de programas para TV", completa o comunicado.