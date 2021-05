QAnon: quando o conspiracionismo separa famílias

(foto: AFP / Oli SCARFF)

(foto: AFP / Saul LOEB)

'Em todos os lugares'

Deriva sectária

(foto: AFP / Kyle Grillot)

'Fator político'

Um dia, de repente, eles se viram diante de um. Um pai, uma mãe, um amigo que se tornou parte de um mundo paralelo de conjecturas e teorias da conspiração quecasais, famílias e amizades.Alguns chamam isso de "o mal do século". Para outros, é o "reflexo" de umaem crise e à procura de histórias. A conspiração vive e seno mundo digital da internet e nas redes sociais, mas atinge vidas reais e suas repercussões são muitoO QAnon Casualties ("as vítimas do QAnon") é um fórum na plataforma social americana Reddit. Foi criado em julho de 2019 e tem mais de 150 mil membros, todos anônimosporque seus parentes se uniram ao QAnon, o movimento de extremistas pró-Trumpde que estão lutando contra pedófilos e elites satânicas, um verdadeiro fenômeno social nos Estados Unidos.Entre a multidão que atacou o Capitólio em 6 de janeiro havia muitos QAnons. Os testemunhos, muitas vezes comoventes, se assemelham. "Esta noitea minha mãe", "QAnon e osroubaram a minha filha", "QAnon é mais forte do que o amor?". Eles dizem que ficaramna ilusão, tornaram-se radicalizados, irreconhecíveis."Minha mãe está destruindo nossa família com suas crenças, tudo piora a cada dia, principalmente com oe o fato de ela ficar cada vez mais no Twitter. Tenho medo de perdê-la", escreve um internauta britânico."Tenho a impressão de que estou me", diz uma mulher, cuja mãe preferiu sair da casa da família a usar"Não presteiquando ela começou a falar sobre tudo isso, não me. Agora me parte o coração pensar que, se eumais naquela época, talvez pudesse ter feito alguma coisa", diz outro internauta.Poucas pessoas concordam em falarsobre como isso é doloroso, incompreensível e até constrangedor para elas. Como reconhecer que seu tio é um "terraplanista" (aqueles que pensam que a terra é plana) ou que seumanda seus filhos tirarem as máscaras porque doele os renegará?Como entender, como o professor aposentado Yves, que um velho amigo publica no grupo do WhatsApp que "a pandemia é mentira"? "Eu o conheço há 50 anos, costumamos ter debates, mas nunca, nunca, nunca tivemos uma visão tão oposta da", diz ele à AFP.A conspiração está em toda parte e afeta a todos. "Tem os, e os mais brandos, você, eu, todos aqueles que a certa altura pensam: 'estão mentindo'", afirma Marie Peltier, autora de vários livros sobre o assunto."O clima de desconfiança em relação àse aos meios dese espalhou para todas as áreas, universidades, políticos, associações", frisa.Ela cita três marcos importantes na história da conspiração do século 21: os ataques de 11 de setembro de 2001 - um trauma coletivoe "um grande evento estruturante para a conspiração contemporânea" - o desenvolvimento das redes sociais e "atualmente a COVID"."A conspiração fornece softwares, indica os heróis, os culpados, isso explica seu sucesso", enfatiza."Minha mãe está decaindo há anos e anos. Hoje ela se tornouinacessível. Ela foi completamente para o outro lado do espelho", diz Paul (o nome foi alterado) para AFP.Este livreiro de 48 anos conta a história "tóxica" de uma mãe que, no final do verão de 2020, apavorada com a perspectiva de um segundo, deixou tudo para se juntar a um desses gurus "conspiratórios" que proliferam nas redes sociais, um homem que comprou uma localidade inteira na Bulgária para umade franceses em desacordo com as regras.Paul já havia cortado relações com sua mãe, "uma mulher profundamente infeliz e angustiada, indignada, em um contexto de amargura e". Mas ele estava a acompanhando à distância."Ela vivia reclusa, passava uma quantidade incrível de tempo na internet, procurando respostas para sua raiva contra a injustiça do mundo. Ela consumia 24 horas por dia o YouTube, os canais de conspiração eram sua única janela para o mundo", ele resume. "Ofoi a cereja do bolo e a COVID, a confirmação de todas as suas teorias sobre o fim do mundo". Foi isso que motivou sua partida."Quando penso nela, vejo o núcleo de umnuclear derreter". Paul foi para a Unadfi, a União Nacional de Associações para a Defesa de Famílias e Pessoas Vítimas de Seitas.A Unadfi estuda as tendências sectárias desde o início dos anos 1980 e, de acordo com sua porta-voz, Pascale Duval, o processo de adesão às teorias danão mudou:a uma comunidade e estar sob adela.O processo "leva a uma ruptura tripla", explica. "A pessoa muda completamente os seus valores, a sua identidade, para marcar a sua adesão à comunidade. Separa-se do seu meio de origem, não há mais diálogo possível. Por fim, rompe com a".Tanto os radicais antimáscaras quanto os, os "terraplanistas" ou os QAnon se opõem a repensar suas ideias.Os QAnon são caracterizados pela "formaagressiva de mostrar suas crenças e sua desconexão com aqueles que não querem segui-los", segundo Mike Rothschild, um especialista americano neste movimento.O aspecto político é essencial, avalia Marie Peltier. "No início, o conspiracionismo foi visto como louco ou engraçado. Mas essas são pessoas que aderem a uma visão do mundo, a uma narrativa", muitas vezes ecoam slogans antissemitas e de extrema direita ou aderem a "teoriasreacionárias, com a ideia implícita de que o progresso nos destruirá", explica.Para Duval, da Unadfi, "por trás de todo movimento sectário existe um projeto político ou pelo menos social". Ele cita como exemplo o movimento New Age (Nova Era), com seus adeptos do desenvolvimento pessoal, praticantes de ioga, veganos... Que constituem uma porta comum depara a conspiração.Paul lembra que a ideologia levou sua mãe, que era de extrema esquerda nos anos 1970, a "justificar os ataques das Brigadas Vermelhas", e hoje ela é mais de extrema direita", tendo uma foto do presidente russo, Vladimir Putin, como tela de fundo de seu computador" e sendo membro de umacujo líder denuncia "conspirações sionistas".Os adeptos do conspiracionismo podem ir da "militância do teclado", nas palavras doTristan Mendes France, à ação. "Existem diferentes graus de ação. Não vacinar seus filhos quando é obrigatório é um,o Capitólio é outro", enfatiza Duval.E se alguns conspiradores rompem com sua comunidade e "voltam", é um "longo e doloroso" e "raro no momento", segundo oMike Rothshild.