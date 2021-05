Após visita a Israel e Cisjordânia, Blinken viaja ao Egito

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chega nesta quarta-feira ao Cairo, depois de se comprometer na véspera a reconstruir o vínculo com os palestinos e a defender Israel no início de uma viagem pelo Oriente Médio que começou em Jerusalém e Ramallah.



A viagem de Blinken ao Egito, tradicional mediador no conflito israelense-palestino, acontece poucos dias depois da entrada em vigor de um cessar-fogo, que teve a participação do governo egípcio, entre Israel e o movimento islamita Hamas, que administra a Faixa de Gaza, após 11 dias de conflito.



O chefe da diplomacia dos Estados Unidos espera consolidar, com a participação ativa do Egito, a frágil trégua. Os violentos combates que começaram em 10 de maio deixaram 253 mortos entre os palestinos que moram em Gaza, incluindo 66 menores de idade e também milicianos, segundo as autoridades locais.



Em Israel, os lançamentos de foguetes a partir de Gaza mataram 12 pessoas, incluindo uma criança, uma adolescente e um soldado.



Blinken deve passar algumas horas no Cairo e terá uma reunião com o presidente egípcio Abdel Fatah Al Sisi, antes de viajar para a Jordânia.