EUA: senadores republicanos preparam oferta de US$ 1 trilhão para infraestrutura

Os republicanos do Senado dos Estados Unidos estão elaborando uma oferta de infraestrutura de quase US$ 1 trilhão para apresentar à Casa Branca no final desta semana, preparando um aumento substancial de seu plano original de US$ 568 bilhões, na esperança de sustentar negociações bipartidárias que atingiram obstáculos na semana passada.



Os seis senadores da oposição que têm liderado as negociações se reuniram na manhã desta terça, 25, para discutir como responder ao plano de US$ 1,7 trilhão que a Casa Branca divulgou na semana passada, uma queda em relação à proposta original de US$ 2,3 trilhões do governo do presidente Joe Biden. Membros do grupo disseram que enviariam seu novo plano à Casa Branca na quinta-feira, 27, dias antes do prazo não oficial do Memorial Day, feriado no dia 31, para o andamento das negociações.



O senador Roger Wicker disse que Biden indicou aos republicanos durante uma reunião no início deste mês que apoiaria um plano de US$ 1 trilhão durante oito anos. O congressista afirmou que a oferta republicana corresponderia aproximadamente aos comentários de Biden na reunião. "Faremos oito anos, como o presidente disse que aceitaria, chegaremos a um número muito próximo do que o presidente indicou", afirmou Wicker.



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, não comentou se Biden havia sinalizado apoio para um plano de US$ 1 trilhão, dizendo, em vez disso, que ele assinou a oferta de US$ 1,7 trilhão. No entanto, disse que a Casa Branca espera receber uma nova oferta do Partido Republicano. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)