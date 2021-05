CIDH reitera a relevância de uma visita à Colômbia 'o quanto antes'

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da OEA, reiterou nesta terça-feira (25) a importância de realizar "o quanto antes" uma visita de trabalho à Colômbia, país abalado desde o final de abril por protestos massivos que geraram preocupação internacional.



O anúncio foi feito após uma reunião com a vice-presidente e chanceler colombiana, Marta Lucía Ramirez.



Em nota, a Comissão "expressou preocupação com os resultados do uso desproporcional da força e relatos de violência sexual" e afirmou que "continuará monitorando" os acontecimentos no país sul-americano.



Em 14 de maio, a CIDH solicitou ao governo de Iván Duque para avaliar a situação dos direitos humanos na Colômbia "in loco", mas Ramírez não considerou o pedido pertinente.



"Neste momento consideramos que devemos esperar que os próprios órgãos de controle terminem de fazer seu dever de casa", disse a vice-presidente a jornalistas em Washington na segunda-feira, após falar com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



Ramírez destacou nesta terça-feira a iniciativa do governo Duque de se reunir com a CIDH, prometeu enviar informações sobre os protestos e convidou a comissão a visitar o país após a audiência pública sobre a situação na Colômbia, marcada para 29 de junho.



Desde 28 de abril, o surto social desencadeado após um projeto de reforma tributária já retirado, deixou pelo menos 43 mortos, quase todos civis, mais de 2.000 feridos e bloqueios por todo o país.



A resposta do governo Duque gerou condenações por parte das Nações Unidas, da OEA, da União Europeia e de ONGs internacionais.



Os Estados Unidos, que há décadas patrocinam o combate ao narcotráfico na Colômbia, permitindo que as forças públicas colombianas sejam equipadas e treinadas no combate à guerrilha, denunciam os abusos cometidos pela polícia na repressão aos protestos.