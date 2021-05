Novo presidente do Equador quer fortalecer relação com EUA

O novo presidente do Equador, Guillermo Lasso, disse nesta terça-feira que seu governo irá fortalecer "a boa relação" com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial.



"Temos o propósito claro de fortalecer ainda mais essa boa relação", expressou Lasso, ao iniciar uma reunião em Quito com Linda Thomas-Greenfield, embaixadora americana na ONU, que liderou a delegação de Washington na cerimônia de posse do novo presidente.



No fim do encontro, que aconteceu no Palácio de Carondelet, sede do Executivo, a embaixadora do Equador nos Estados Unidos, Ivonne Baki, informou que Lasso discutiu a necessidade equatoriana de vacinas contra a Covid-19: "O presidente disse: 'Quero que apoiem o Equador. A saúde é o tema principal, queremos as vacinas.'"



Ao tomar posse, Lasso se comprometeu a imunizar 9 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de seu governo. O Equador, que tem 17,5 milhões de habitantes, soma 419.198 casos de Covid e 20.210 mortos.



O novo governante também anunciou que o Equador buscará acordos de livre-comércio com seus maiores aliados, e adiantou que o país buscara ingressar na Aliança do Pacífico "o quanto antes".



Ivonne Baki considerou a reunião positiva e comentou que Washington "está muito feliz por apoiar o Equador e ajudar os países que acreditam na democracia e na liberdade de expressão". Linda Thomas-Greenfield também expressou satisfação após o encontro: "Reconhecemos a importância do presidente nos temas da democracia e dos direitos humanos."