Os Estados Unidos e várias potências europeias condenaram nesta terça-feira (25), antecipadamente, as eleições presidenciais na Síria da quarta-feira, afirmando que não serão "nem livres, nem justas".



"Apoiamos as vozes de todos os sírios, especialmente as organizações da sociedade civil e a oposição síria, que condenaram o processo eleitoral como ilegítimo", disseram em um comunicado conjunto.