O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu nesta terça-feira (25) a "libertação imediata" do jornalista bielo-russo Roman Protasevich, detido após o desvio de um avião para Minsk, e se declarou alarmado pelo vídeo do opositor difundido pelas autoridades de Belarus.



"O vídeo de Roman Protasevich é profundamente angustiante. Como jornalista e apaixonado defensor da liberdade de expressão, peço sua libertação imediata", tuitou Johnson, advertindo que as ações das autoridades bielo-russas terão "consequências".