Premier da Espanha informa cúpula europeia sobre situação em Ceuta

O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, apresentou na noite desta segunda-feira aos colegas da União Europeia (UE) informações sobre a situação no enclave de Ceuta, situado no norte da África, indicou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. "Reafirmamos a solidariedade europeia ao governo e às autoridades da Espanha nessa questão migratória e da proteção das fronteiras", expressou o belga em entrevista coletiva.



Há uma semana, Ceuta foi cenário de uma onda de milhares de imigrantes que entraram na cidade autônoma provenientes do Marrocos, em um agravamento dramático das relações bilaterais. Autoridades espanholas anunciaram hoje que cerca de mil menores marroquinos continuavam em Ceuta, seja perambulando ou em centros de acolhimento.



Ao chegar à sede do Conselho Europeu para se reunir com os demais líderes do continente, Sánchez declarou que a relação com o Marrocos deveria se basear "na confiança e no respeito". Ele assinalou que a Espanha é um aliado fundamental do Marrocos na UE, mas que é necessário que a relação bilateral respeite as fronteiras nos enclaves de Ceuta e Melilla, "que são fronteiras espanholas e europeias".