Wall Street inicia a semana com otimismo

A bolsa de Nova York avançou claramente nesta segunda-feira (24), otimista com o ritmo da reativação econômica.



O Dow Jones Industrial Average subiu 0,54%, a 34.394,98 pontos. Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu 1,41%, a 13.661,17 unidades, e o S&P; 500 subiu 0,99%, a 4.197,05 pontos.



Depois de vários dias de desempenho irregular, Wall Street inicia a semana no azul.



"É um mercado com viés de alta. Ainda estamos no início de um novo ciclo econômico e as cifras são excepcionais", destacou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, em relação aos bons resultados das empresas cotadas na bolsa.



As 482 empresas do S&P; 500 que já publicaram seus resultados trimestrais tiveram um aumento médio de 51,5% em seu faturamento, segundo dados da consultoria Factset em comparação com o início de 2020, quando a pandemia atingiu a economia em cheio.



Entre as ações do dia, a Virgin Galactic subiu 27,6% após o êxito do voo espacial tripulado do fim de semana, um prenúncio do turismo espacial.



CIMAREX ENERGY