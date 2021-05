Associação marroquina acusa Espanha de devolver 'ilegalmente' refugiados de Ceuta

A Associação Marroquina de Direitos Humanos (AMDH) acusou a Espanha nesta segunda-feira (24) de ter devolvido de maneira "ilegal" 40 refugiados iemenitas, incluindo um menor, do enclave espanhol de Ceuta, durante a crise migratória da última semana.



Esses refugiados "foram registrados e instalados no centro de acolhimento de requerentes de asilo" desde antes da crise e foram "levados à força para a fronteira com o Marrocos" pela "polícia e militares espanhóis", informou a AMDH no Facebook.



Esta expulsão é uma "grave violação aos direitos desses migrantes, reconhecidos como refugiados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados", acrescentou Omar Naji, membro desta associação, ao falar com a AFP.



Na semana passada, cerca de 10.000 migrantes, essencialmente marroquinos que pretendiam emigrar para a Europa, tentaram chegar a Ceuta aproveitando a falta de vigilância deliberada dos guardas de fronteira marroquinos, num contexto de tensão diplomática entre esse país e a Espanha.



Mais de 6.000 foram expulsos do enclave desde a última quinta-feira. A crise entre Marrocos e Espanha deve-se à hospitalização de Brahim Ghali, líder da Frente Polisário e diagnosticado com covid-19, em território espanhol.



Rabat afirma que este dirigente viajou com "passaporte falso" e pede uma investigação "transparente" sobre sua chegada à Espanha, justificada por Madri por "razões humanitárias".



Várias ONGs denunciaram o tratamento dado aos migrantes durante esta onda migratória para Ceuta.



A Anistia Internacional assegurou, por exemplo, que houve alguns desses migrantes, entre eles menores, que foram "espancados" pelas forças de segurança espanholas e pediu uma investigação.



