Chegada de novo ciclone leva a evacuações em massa na Índia

As autoridades indianas ordenaram a evacuação de cerca de meio milhão de pessoas ameaçadas por um novo ciclone na costa leste do Golfo de Bengala, uma semana depois de outra tormenta ter deixado em torno de 150 mortos e causado graves danos no oeste.



Estes desastres naturais se somam à dramática segunda onda da pandemia da covid-19 que devasta a Índia. Até agora, o país acumula pelo menos 300.000 óbitos por coronavírus.



O Departamento Meteorológico indiano informou que o ciclone "Yaas", formado no Golfo de Bengala, poderá se abater sobre os estados de Bengala Ocidental e Odisha na quarta-feira (26).



O vizinho Bangladesh se declarou em alerta máximo.



A previsão é que "Yaas" toque a costa indiana com ventos de até 185 segundo a agência meteorológica. É provável que as ondas alcancem quatro metros de altura e provoquem inundações.



Há uma semana, o ciclone "Tauktae", primeira grande tormenta desta temporada, devastou o estado de Gujarat, deixando 155 mortos.