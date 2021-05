Primeiro-ministro britânico Boris Johnson se casará em julho de 2022

(foto: Boris Johnson se casará com sua noiva Carrie Symonds no final de julho de 2022)

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai-secom sua noiva, Carrie Symonds, com quem tem um filho de um ano, no final de julho de 2022 - informou o jornalnesta segunda-feira (24/5).O líder conservador será o primeiro chefe de governono cargo a se casar em quase 200 anos.De acordo com o jornal, que não citou suas fontes, os convites para a, marcada para 30 de julho em um local secreto, já foram enviados para familiares e amigos.Downing Street não feza esse respeito.Johnson, de 56 anos, e Carrie, de 33, uma ex-assessora dedo Partido Conservador, anunciaram em fevereiro de 2020 que estavam noivos e que esperavam um bebê.O casamento foi adiado, devido àda COVID-19.Seu filho, Wilfred, nasceu em 29 de abril de 2020.Casado duas vezes, Johnson seem 2018 de sua segunda mulher, após 26 anos de união, e apareceu em público com Carrie no início de 2019.Eles já haviam feito história no Reino Unido por serem o primeiro casal sem umaoficial a morar em Downing Street, aoficial dos primeiros-ministros, em Londres.Recentemente, Johnson foi criticado pela luxuosa reforma de seuoficial, que garantiu ter custeado de seu próprio bolso. Não confirmou, porém, se recebeu, ou não, um empréstimo, ou uma contribuição inicial de um doador do Partido Conservador.O premiê tem quatro filhos de seu segundo casamento com Marina Wheeler. Abritânica afirma que ela tem um sexto filho