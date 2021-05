Espanha desmonta rede de narcotráfico liderada por ex-membro da Marinha britânica

A polícia anunciou, nesta segunda-feira (24), o desmonte de uma rede que traficava haxixe no sul da Espanha, em uma operação que terminou em dez prisões, incluindo a de seu líder, um ex-integrante da Royal Navy (Marinha Real) britânica.



Os suspeitos foram presos na semana passada nas províncias de Cádiz e Málaga, ao sul, e no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, de acordo com o comunicado divulgado pela polícia espanhola.



O suposto líder da gangue era um "histórico traficante de drogas britânico", um "ex-membro da Royal Navy britânica com amplo conhecimento náutico", suspeito de transportar a droga pelo mar, relata a nota.



O homem, que não teve sua identidade divulgada, vivia em "um luxuoso condomínio em Cádiz" e tinha "ligações com organizações criminosas instaladas em países europeus, como Reino Unido e Ucrânia, territórios que seriam os receptores da substância entorpecente".



Ele era proprietário de várias empresas, por meio das quais vendia e alugava barcos usados para transportar o haxixe. Depois, lavava o dinheiro com parceiros, acrescentou a polícia.



Na operação, realizada em cooperação com a National Crime Agency britânica, a polícia apreendeu 1,6 tonelada de haxixe, um veleiro, dois iates, armas e dinheiro.



A Espanha é um ponto de entrada de drogas para a Europa: cocaína, da América Latina; e haxixe, do Marrocos.