Companhia AirBaltic evitará espaço aéreo bielo-russo após prisão de opositor

A companhia aérea regional AirBaltic, com sede na Letônia, anunciou nesta segunda-feira (24) que evitará o espaço aéreo bielo-russo, depois que Minsk obrigou a aterrissagem de um avião da Ryanair com destino a Vilnius.



Nele, viajava um blogueiro crítico das autoridades que foi preso.



Após o incidente de domingo, a AirBaltic "decidiu evitar entrar no espaço aéreo bielo-russo até que a situação se esclareça, ou as autoridades tomem uma decisão", disse a empresa em um comunicado.



"A segurança e a saúde dos nossos passageiros e funcionários é a principal prioridade da companhia aérea", frisou, acrescentando que vai acompanhar de perto a situação.



A empresa disse que, em linha com uma recomendação da Agência Europeia de Segurança Aérea, até agora dois de seus voos - para Ucrânia e Geórgia - foram desviados para evitar o espaço aéreo bielo-russo.



Lituânia e Letônia pediram ontem que todos os voos internacionais evitem sobrevoar a Belarus como sanção às autoridades deste país.