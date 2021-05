UE deve elaborar lista de países sem restrições para entrar na UE até 9 de junho

Os países membros da UE devem estabelecer a partir de hoje até 9 de junho uma lista de países não europeus, cujos cidadãos poderão entrar livremente no espaço europeu, declarou o chefe da diplomacia francesa no domingo (23).



"O objetivo é ter até 9 de junho esta lista, ou o mais rápido possível", declarou Jean-Yves Le Drian ao programa "Le Grand Jury" da RTL, Le Figaro e LCI.



Esta categoria "verde" facilitará vir à Europa "sem nenhuma dificuldade, exceto controles sanitários mínimos", disse em mais detalhes.



Será feita uma "lista laranja" que registrará os países cujos habitantes deverão ter recebido uma "vacina reconehcida" pela UE e uma "lista vermelha" que exigirá medidas ainda mais restritas, como é o caso da circulação das variantes da Covid-19, garantiu Le Drian.



Esta "lista vermelha" inclui países como o Brasil, Argentina e a Índia.



A medida se aproxima da temporada turística de verão e a UE se pôs em comum acordo na quarta-feira para autorizar a entrada de visitantes de terceiros países que tenham recebido as doses necessárias de vacinas anti-Covid autorizadas no continente europeu.



Devido à propagação do vírus indiano, a Alemanha impõe um período de isolamento de duas semanas no domingo para viajantes do Reino Unido, que não pode ser reduzido mesmo se o teste de Covid for negativo.



