O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou nesta sexta-feira como um "êxito excepcional" a ofensiva do exército contra grupos armados palestinos, incluindo o Hamas, na Faixa de Gaza, após a entrada em vigor de um cessar-fogo.



"Alcançamos os objetivos, é um êxito excepcional", afirmou Netanyahu à imprensa no quartel-general do exército em Tel Aviv, após 11 dias de hostilidades entre as forças israelenses e o movimento islamita Hamas, que governa o território palestino.