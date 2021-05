Papa celebra cessar-fogo em Gaza e pede oração pela paz

O papa Francisco aplaudiu, nesta sexta-feira (21), o cessar-fogo firmado por Hamas e por Israel e pediu a toda Igreja Católica que reze pela paz.



"Agradeço a Deus pela decisão para se deter os conflitos armados e os atos de violência e rezo pela continuação da via do diálogo e da paz", declarou o sumo pontífice aos embaixadores na Santa Sé.



"Amanhã à noite, os Ordinários Católicos da Terra Santa, juntos em sua fé, vão-se reunir para celebrar a vigília de Pentecostes na Igreja de Santo Estêvão de Jerusalém e reivindicar o presente da paz", afirmou.



"Aproveito esta oportunidade para pedir a todos os sacerdotes e fiéis da Igreja Católica que se unam espiritualmente nesta oração", acrescentou.



Israel, o movimento islamista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, e o grupo armado Jihad Islâmica chegaram a um cessar-fogo na madrugada desta sexta, após 11 dias de bombardeios no enclave palestino.