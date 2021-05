Torre Eiffel voltará a abrir ao público em 16 de julho

A Torre Eiffel voltará a abrir suas portas ao público em 16 de julho, mas seus elevadores funcionarão apenas a 25% de sua capacidade, anunciou a concessionária do monumento parisiense à AFP nesta quinta-feira (20).



A torre está fechada desde 30 de outubro por causa da pandemia de coronavírus.



Para o verão (boreal), a capacidade será limitada a 10.000 visitantes por dia, o mesmo nível que no verão de 2020. Antes da crise, o famoso monumento recebia 25.000 pesssoas diariamente, informou a Sete (Sociedade de Exploração da Torre Eiffel).



Por causa dos longos meses de confinamento, a Sete prevê um déficit de cerca de 70 milhões de euros em 2021 (cerca de 85 milhões de dólares).



A empresa precisará de uma recapitalização.



Os ingressos estarão à venda a partir de 1º de junho, explicou o presidente da empresa, Jean-François Martins, que calcula que dois terços das reservas serão feitos online.



Todos os andares da Torre Eiffel voltarão a abrir, exceto algumas partes em obra, particularmente as destinadas à pintura do monumento.



A Torre Eiffel é um dos monumentos mais visitados do mundo, e em 2020 a pandemia provocou à sua concessionária um prejuízo de 52 milhões de euros (63 milhões de dólares).