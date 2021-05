Greve na Argentina: produtores de carne protestam por pausa de exportações

(foto: / AFP / JUAN MABROMATA)

Os produtores de carne argentinos anunciaram nesta terça-feira (18/5) uma interrupção da comercialização de seus produtos por uma semana, em resposta à decisão do governo do presidente Alberto Fernández de suspender as exportações de carnedurante 30 dias para tentar frear o aumento dos preços.A Comissão de Enlace das Entidades Agropecuárias, que reúne asque representam produtores edo setor, rejeitou de maneira categórica a medida adotada na segunda-feira à noite (17/5) pelo governo.Em um comunicado, a associação"a interrupção dade todas as categorias de gado a partir de zero hora de quinta-feira 20 de maio até as 24 horas de sexta-feira 28 de maio".Fernández justificou nesta terça-feira a. "O tema da carne saiu de controle. O preço sobe mês a mês sem justificativa. Temos que colocar ordem"."Nós não podemos ver os preçossem nenhuma justificativa, ou seja, sobe o preço da carne e cai o consumo de carne", declarou o presidente à Rádio 10.A Argentina é o quarto maiormundial de carne bovina, atrás de Brasil, Austrália e Índia.O governo tomou a decisão de interromper as exportações como medida para tentar conter o forte impacto da alta dos preços dosno índice de inflação da Argentina, um dos mais elevados do mundo, que acumula alta de 17,6% nos quatro primeiros meses do ano, de acordo com ode estatísticas Indec.