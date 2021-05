Rússia abre caminho para exclusão eleitoral de partidários de Navalny

Os deputados russos aprovaram, nesta terça-feira (18),uma lei em primeiro turno destinada a proibir a eleição de membros de organizações classificada como "extremista", uma medida que mira no movimento do opositor do Kremlin preso Alexei Navalny.



O texto recebeu 293 votos a favor, e 45, contra.



Antes de se tornar lei em definitivo, o projeto precisa ser aprovado em segundo e terceiro turnos pela Duma, a Câmara dos Deputados, e depois pelo Conselho da Federação, a Câmara alta da Casa.



As organizações vinculadas a Navalny estão sendo processadas no momento, e a Promotoria pediu que fossem classificadas como "extremistas", a quatro meses das eleições legislativas.



A disputa eleitoral será realizada em setembro próximo, em um contexto de forte impopularidade para o partido da situação Rússia Unida.



O projeto de lei proíbe a candidatura para as eleições legislativas de qualquer pessoa envolvida em uma organização "extremista" e alcança qualquer indivíduo que tenha ocupou um cargo hierárquico em uma organização três anos antes de ser classificada como "extremista". Para os meros militantes, a retroatividade é de um ano.



O projeto foi criticado por deputados do Partido Rússia Justa (centro-esquerda) e do Partido Comunista (PC), que, em geral, acompanham o governo.



"Estão sendo violadas tantas disposições constitucionais que nem sei como é possível discutir isso e como se pode votar a favor", denunciou Valeri Gartoung, do Rússia Justa.