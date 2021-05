Itália multa Google em 102 milhões de euros por abuso de posição dominante

(foto: AFP / DENIS CHARLET)

A agênciada concorrência na Itália anunciou nesta quinta-feira (13/5) uma multa de mais de 100 milhões de euros contra o Google por abuso de posiçãoA multa, de 102,084 milhões de euros (123,5 milhões de dólares), foipela recusa da empresa a aceitar em suaGoogle Play uma aplicativo que permita localizar terminais de recarga para os carros elétricos, afirmou a agência italiana em um"Com o sistema operacional Android e a loja de aplicativos Google Play, Google tem uma posição dominante (...) É necessário recordar que na Itália quase 75% dosutilizam Android", completou a autoridade antimonopólio.Uma investigação da agência reguladora italiana aponta que o Google nãoo uso do app JuicePass, desenvolvido pelo grupo de energia italiano Enel, em seu sistema Android Auto."O JuicePass oferece uma ampla gama de serviços para a recarga de veículos elétricos, que vão da busca de uma estação de recarga até a gestão do processo de recarga e a reserva de uma estação", afirmou o organismo italiano.O aplicativo faz concorrência com o daamericana, Google Maps, que, no entanto, atualmente permite apenas procurar estações de recarga para veículos elétricos."Google, ao negar a Enel X Itália (...) ado JuicePass no Android Auto, limitou injustamente as possibilidades dosdo aplicativo da Enel", afirmou a agência, que iniciou a investigação em maio de 2019.