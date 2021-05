Alemanha flexibiliza regras de quarentena por covid-19 para viajantes

A Alemanha flexibilizou, nesta quarta-feira (12), as regras de quarentena pelo coronavírus para viajantes procedentes de alguns países classificados como "de risco", uma notícia que os profissionais do turismo recebem com satisfação às vésperas das férias de verão (inverno no Brasil).



O decreto adotado pelo governo de Angela Merkel permitirá sair de férias para lugares como Espanha, Itália e Grécia sem a necessidade de cumprir quarentena no retorno à Alemanha. Para isto, será necessário apresentar um teste PCR recente negativo para a covid-19, estarem totalmente vacinados, ou terem-se curado da doença.



A medida se refere a países com risco na classificação das autoridades sanitárias, ou seja, onde há registro de mais de 50 casos a cada 100 mil habitantes em sete dias.



Até agora, os viajantes que voltavam destas áreas tinham de permanecer em casa por dez dias, um período que poderia ser reduzido para cinco dias, se apresentarem um teste negativo.



Estas medidas não se aplicam a destinos onde circulam variantes do coronavírus, como Índia e Brasil.



A flexibilização ocorre no momento em que a campanha de vacinação se acelera na Alemanha. Mais de 33% da população adulta recebeu pelo menos a primeira dose, de acordo com os últimos dados do Instituto de Vigilância Sanitária Robert Koch (RKI).