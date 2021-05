Em Wall Street, Nasdaq limita suas perdas e Dow Jones fecha em queda

Os valores tecnológicos recuperaram boa parte de suas perdas nesta terça-feira (11) em Wall Street, mas a pressão para baixo se estendeu a outros setores da bolsa, arrastando o mercado em geral.



O Nasdaq, que começou o dia em forte baixa, terminou perto do equilíbrio com perda marginal de 0,09% a 4.152,10 pontos.



Enquanto isso, o Dow Jones fechou em queda de 1,36%, a 34.270,35 pontos, em sua pior sessão desde o fim de fevereiro.



O índice ampliado S&P; 500, por sua vez, recuou 0,87% a 4.152,10 unidades.



"O retrocesso da bolsa americana se acelerou hoje, quando a queda recente do setor de tecnologia da informação", assim como de outros valores muito vinculados a fortes investimentos em desenvolvimento, "começou a se expandir a outros setores", resumiram os especialistas da Charles Schwab.



Apesar desta situação, alguns pilares do setor tecnológico como Amazon (+1,08%) ou Facebook (+0,18%) conseguiram reverter a tendência após fechar em queda na segunda e na abertura desta terça.



Nesta quarta será conhecido o índice de preços ao consumo (CPI) para abril e na quinta-feira, o índice de preços ao produtor para o mesmo mês.



Os dois indicadores permitirão aos investidores avaliar a inflação.



