Treze dias de protestos deixam 42 mortos em uma Colômbia abalada pela repressão

Pelo menos 42 pessoas, incluindo um agente público, morreram na Colômbia em meio aos protestos contra o governo que explodiram em 28 de abril e levaram a uma grave crise devido à repressão condenada internacionalmente.



A Defensoria Pública, que zela pelos direitos humanos, ajustou para cima o balanço anterior de 27 vítimas fatais. Segundo a entidade, são "41 civis" e "um membro das forças de segurança" mortos nesses dias de mobilização.



Por sua vez, o Ministério da Defesa afirma que até o momento há 849 policiais feridos, 12 por arma de fogo. Também tem o dado de que 716 civis sofreram ferimentos, mas sem especificar os feridos a bala.



Os números tornam os protestos de longe os mais sangrentos sob o governo de Iván Duque desde as grandes passeatas de 2019 e os atos contra a brutalidade policial em 2020.



Também são um marco em um país empobrecido pela pandemia e que não conseguiu extinguir seu conflito interno de longa data, apesar de ter assinado um acordo de paz com as Farc em 2016, após décadas de luta contra a extinta guerrilha.



A Defensoria tem um relatório de vítimas próximo ao das ONGs Temblores e Indepaz, que reportam 47 mortes. De acordo com essas organizações, "39 delas por violência policial".



- Abusos sob investigação -



As denúncias sobre excessos da polícia - alimentadas por uma enxurrada de vídeos que apontam para a suposta responsabilidade de agentes das forças de segurança - estão no centro da convulsão social.



Na segunda-feira, falhou um primeiro diálogo entre o governo e o coletivo de manifestantes mais visível. A ideia era acalmar a crise que começou com a rejeição nas ruas de um projeto do governo que buscava aumentar os impostos e enfrentar os estragos da pandemia que já deixou quase 79 mil mortos.



A reação das forças policiais alimentou a ira popular e hoje a Colômbia tem vários focos de protesto que reivindicam uma mudança na liderança do país, diante do aumento da pobreza que castiga 42,5% da população, a desigualdade e a corrupção e o retorno da violência após o pacto de paz.



Miguel Ceballos, alto comissário para a Paz, assegurou nesta à Rádio W que os "abusos policiais" não só foram "condenados como já estão sendo judicializados".



Na segunda-feira, a polícia anunciou a suspensão de cinco agentes e 62 investigações em andamento por supostos abusos cometidos durante as manifestações.



Além das passeatas que acontecem diariamente e costumam terminar em confrontos com o esquadrão de choque, há cidades bloqueadas por manifestantes, como Cali, onde já se registram cenas de desabastecimento.



- As vítimas -



Nesta terça foi anunciada a morte de dois homens que passaram vários dias em estado crítico, devido a ferimentos sofridos nos protestos.



Lucas Villa, um estudante universitário de 37 anos, foi baleado múltiplas vezes em uma marcha pacífica na cidade de Pereira em 5 de maio.



No Twitter, o presidente Duque lamentou sua morte e pediu que "os responsáveis" sejam punidos com "todo o peso da lei".



A ONG Lazos de Dignidad também divulgou a morte de Alejandro Zapata, de 20 anos, "gravemente ferido por membros da Esmad" (o esquadrão de choque) durante uma manifestação em 1º de maio em Bogotá.



A ONU, a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e países como os Estados Unidos denunciaram o uso desproporcional da força para conter aos protestos.



