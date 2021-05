Biden diz que quase metade dos líderes mundiais lhe pediram vacinas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (11) que quase metade dos líderes mundiais o contatou para pedir ajuda na obtenção de vacinas contra a covid-19.



"Todos os países do mundo nos procuram para suprir sua falta de capacidade de produção obtenção de vacinas", disse Biden em encontro virtual com governadores de dois estados do país.



"Literalmente, praticamente 40% dos líderes mundiais ligaram e perguntaram se podemos ajudá-los. Vamos tentar", disse o presidente, embora ainda não tenhamos esclarecido a quais países ele se referia.



Há um clamor internacional crescente para que os Estados Unidos compartilhem seu enorme excedente de vacinas, mesmo com a Índia, muito afetada pela pandemia.



Vários governos do mundo estão expressando sua frustração com esta questão.



Por exemplo, a chanceler alemã, Angela Merkel, pediu aos EUA "uma troca livre de componentes" e "uma abertura do mercado de vacinas", enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, exigiu que Washington "acabasse com as proibições de exportação, não apenas de vacinas, mas de componentes dessas vacinas, que impedem sua produção".



Biden prometeu no mês passado distribuir 60 milhões de doses da vacina AstraZeneca, e espera-se que a Índia seja um dos principais destinatários.



A Casa Branca já havia percebido que deu quatro milhões de doses da AstraZeneca aos vizinhos México e Canadá sob condição de reposição.



Biden reiterou sua posição de priorizar a vacinação dos americanos, mas disse que "vamos trabalhar com outros países, porque haverá muitas variantes".



"Acho que podemos produzir muito mais vacinas para disponibilizá-las", disse ele.