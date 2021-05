Escócia anuncia flexibilização de restrições a partir de 17 de maio

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou o relaxamento das restrições a partir de 17 de maio na maior parte do país. Assim, regiões serão reposicionadas no nível 2, enquanto o Conselho de Moray permanecerá no nível 3 - o mais alto - devido a um surto. A maioria das ilhas terá suas medidas ainda mais flexibilizadas, chegando ao nível 1.



Ainda a partir da data, a Escócia adotará um sistema de semáforos para viagens internacionais, noticiou o Guardian.



Os países nas "listas verdes" da Escócia e da Inglaterra são os mesmos, embora Sturgeon tenha dito que "se reservou o direito" de romper com a lista do governo inglês se achar necessário.



Viajantes vindos de países da "lista verde" serão obrigados a fazer um teste na chegada, mas não precisarão se isolar se o resultado não for positivo. Os pertencentes à "lista vermelha" terão de ficar em quarentena em um hotel ao aterrissar no país.



Bélgica



Nesta terça-feira, 11, a Bélgica também anunciou que vai relaxar quase todas as suas restrições a partir de 9 de junho, desde que a campanha de vacinação continue em alta velocidade e os pacientes de terapia intensiva continuem abaixo de 500 internações, apontou a Reuters.



O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, afirmou que, "quanto mais pessoas forem vacinadas, mais rápido teremos nossa liberdade de volta". Ele acrescentou que o governo pretende eliminar gradualmente todas as restrições até 1º de setembro.



Com a nova medida, os restaurantes poderão funcionar até 22 horas e os terraços exteriores permanecerão abertos até 23h30. Serão autorizados ainda grandes eventos, como shows, exposições e teatros com no máximo 200 pessoas permitidas no interior e 400 ao ar livre. Os trabalhadores belgas terão permissão para irem aos escritórios uma vez por semana.



Apesar da flexibilização, o primeiro-ministro reforçou que máscaras e distanciamento social ainda serão necessários para grandes eventos, inclusive ao ar livre.