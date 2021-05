Ao menos 22 mortos em Gaza após noite de bombardeios israelenses e lançamento de foguetes

Foguete disparado pelo Hamas contra Israel (foto: MOHAMMED ABED / AFP)

Ao menos 22, incluindo nove crianças, morreram na madrugada de segunda-feira para terça-feira emisraelenses em Gaza, uma resposta aoslançados por movimentos armados palestinos, uma escalada provocada por uma onda de violência emOriental.Outras 106 pessoas ficaram feridas na, território palestino controlado pelo movimento islamita, informaram as autoridades de saúde locais., segundo grupo islamita armado da Faixa de Gaza, anunciou nesta terça-feira as mortes de dois comandantes nos ataques israelenses.Desde segunda-feira, militantes palestinos lançaram mais de 200 foguetes contra Israel.O sistema antimísseis israelense Cúpula de Ferro interceptou mais de 90% dos projéteis, afirmou o porta-voz do exército, Jonathan Conricus. Ao menos seis israelenses ficaram feridos.O Estado hebreu respondeu ao lançamento de foguetes com 130 ataques de aviões de combate e helicópteros contra alvos militares no território palestino, que mataram 15 comandantes do Hamas e da Jihad Islâmica, anunciou Conricus à imprensa.