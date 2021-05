Secretário de Estado dos EUA pede a israelenses e palestinos redução das tensões

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, instou nesta segunda-feira (10) tanto israelenses quanto palestinos a reduzirem as tensões e exigiu que o grupo islamita armado Hamas suspenda imediatamente o lançamento de foguetes contra o território hebraico.



"Todas as partes devem desescalar, reduzir as tensões, dar passos práticos para acalmar as coisas", disse Blinken no âmbito de uma reunião com seu contraparte jordaniano, Ayman Safadi, em Washington.



Blinken condenou energicamente o Hamas, movimento islamita que controla a Faixa de Gaza, pelo lançamento de foguetes e apoiou o direito de Israel a responder.



Os ataques com foguetes "devem ser interrompidos imediatamente", disse o secretário de Estado.



Ele também elogiou as medidas tomadas por Israel no último dia, em parte como resposta às preocupações lideradas pelos Estados Unidos, inclusive a reprogramação de um polêmico desfile nacionalista destinado a celebrar a captura israelense de Jerusalém oriental da Jordânia em 1967.



Blinken também destacou o adiamento de uma decisão sobre o desalojamento de famílias palestinas no bairro Sheikh Jarrah de Jerusalém, um gatilho imediato da violência que deixou centenas de feridos na Cidade Santa.



"Mas é imperativo que todas as partes tomem medidas para aliviar a situação", disse Blinken.



O ministro jordaniano das Relações Exteriores, Ayman Safadi, afirmou que Jerusalém é uma "linha vermelha" inviolável para o reino, que tem um tratado de paz com Israel e mantém um papel de custódia no complexo de Al-Aqsa, conhecido pelos muçulmanos como Al-Haram al-Sharif.



"Nosso enfoque neste momento é assegurar que a escalada seja detida e para que isto aconteça, acreditamos que todas as medidas ilegais e provocadoras contra os moradores de Sheikh Jarrah ou em termos de violações em al-Haram devem ser detidos", enfatizou Safadi.