Colômbia supera os três milhões de contágios por covid-19

A Colômbia superou nesta segunda-feira (10) os três milhões de contágios por covid-19 detectados em 14 meses de pandemia, informou o Ministério da Saúde.



A entidade registrou no boletim diário 12.543 novos casos, elevando a 3.015.301 o total de contágios reportados no país desde 6 de março de 2020, assim como 78.342 mortes por covid-19.



Em meio à terceira onda da pandemia e de protestos multitudinários contra o governo, a Colômbia também registra recordes diários de mortes.



Nesta segunda, o ministério contabilizou 488 mortes no informe que dá conta das vítimas confirmadas durante o dia, assim como dos últimos dias.



Segundo a prefeita de Bogotá, Claudia López, a alta se deve a "uma conjuntura do terceiro pico mais agressivo (...) da pandemia desde que começou e as múltiplas aglomerações em razão à mobilização social" dos últimos dias.



Desde 28 de abril, dezenas de milhares de pessoas protestam nas ruas do país para exigir uma mudança de rumo ao governo conservador.



Os hospitais estão à beira do colapso.



"É a primeira vez em toda a pandemia que chegamos a 96%" de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva na capital, lamentou a prefeita.



A Colômbia detectou um primeiro caso de covid-19 proveniente da Itália há 14 meses e esteve confinada entre março e setembro de 2020, mas relaxou as medidas diante dos efeitos nocivos à economia.



A vacinação avança a passos lentos no país de 50 milhões de habitantes. Já receberam a primeira dose 6,3 milhões e 2,3 milhões já tomaram as duas.



O governo espera imunizar antes do fim do ano 35 milhões de habitantes para alcançar a imunidade de rebanho.



Proporcionalmente à sua população, a Colômbia é o quarto país com mais mortes por covid na região da América Latina e do Caribe, e o sexto em número de contágios, segundo contagem da AFP.